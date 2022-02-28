دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، على عمق العلاقات بين الرياض والإمارات، بعد لقائه ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "تربطنا مع حكام وشعب دولة الإمارات الشقيقة علاقات راسخة وتاريخية، مبنية على الأخوة ووحدة المصير المشترك، فعلاقتنا علاقة أشقاء بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، فأمنهم أمننا، وعزهم عزنا، وعدوهم عدونا"، حسب قوله.

تربطنا مع حكام وشعب دولة الإمارات الشقيقة علاقات راسخة وتاريخية، مبنية على الأخوة ووحدة المصير المشترك، فعلاقتنا علاقة أشقاء بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، فأمنهم أمننا، وعزهم عزنا، وعدوهم عدونا 🇸🇦🇦🇪

وكان قد التقى نائب وزير الدفاع السعودي بالشيخ محمد بن زايد خلال زيارة أجراها إلى العاصمة الإماراتية، أبوظبي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأثارت تغريدة المسؤول السعودي موجة من ردود الفعل على تويتر، إذ قال مغرد سعودي: " الأمير خالد بن سلمان عن الإمارات "أمنهم أمننا، وعزهم عزنا، وعدوهم عدونا" فاصلة جديدة من فواصل الكلم ورسالة نقولها خلف قادتنا مايربطنا بالغالية الإمارات مصير مشترك"، حسب قوله.

الأمير خالد بن سلمان عن الإمارات "أمنهم أمننا، وعزهم عزنا، وعدوهم عدونا" فاصلة جديدة من فواصل الكلم ورسالة نقولها خلف قادتنا مايربطنا بالغالية #الإمارات مصير مشترك . https://t.co/X14RyM6r2z

من جانبه، كتب مغرد آخر: "تغريدة اليوم لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي أقر التغريدة أيها المشكك بعمق العلاقات الاخوية بين البلدين"، في حين نشر العديد من المغردين تعليقات حول هذه التغريدة.