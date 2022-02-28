دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الليبية، الأحد، استدعاء القائم بالأعمال في السفارة المصرية "نتيجة ما تداول في إحدى البرامج المصرية، وما لوحظ من الاستخفاف بالسيادة الليبية وحكومة الوحدة الوطنية وتشبيه ما يحدث بين أوكرانيا و روسيا بالعلاقة التي تربط مصر وليبيا".

وقالت وزارة الخارجية الليبية، في بيان: "استدعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش القائم بأعمال السفارة المصرية تامر مصطفى، نتيجة ما تداول في إحدى البرامج المصرية، وما لوحظ من الاستخفاف بالسيادة الليبية وحكومة الوحدة الوطنية وتشبيه ما يحدث بين أوكرانيا وروسيا بالعلاقة التي تربط مصر وليبيا".

وأضاف البيان أن "الوزيرة أكدت أن العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين أكبر وأعمق من أي توجهات أو استقطابات سياسية".

وفي المقابل، رفض المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ التعليق على بيان الخارجية الليبية، وذكر، في بيان، أن "كافة وسائل الإعلام والصحف والقنوات المصرية والأجنبية تعمل في مصر بحرية كاملة وأنها تُعبر عن وجهة نظرها إزاء مختلف القضايا".

وأضاف: "الموقف الرسمي للدولة المصرية يتم التعبير عنه من خلال البيانات الصادرة عن الحكومة المصرية"، مؤكدًا أن "علاقة مصر بدولة ليبيا على مدار السنوات الماضية دائما ما اتسمت بالحرص على الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وتلبية إرادة شعبها دون تدخل خارجي اتصالاً بما يربط بين شعبيّ البلدين من أواصر الأخوة والعلاقة التاريخية.

وتابع: "أنه من الأحرى بكافة الأطراف تركيز جهودها من أجل إزكاء هذه المبادئ وتعضيدها من خلال القنوات الرسمية والاتصالات التي تجمع مصر بكافة الأطياف السياسة الليبية".