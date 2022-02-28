محمد بن زايد يستقبل خالد بن سلمان بأبوظبي.. فماذا ناقشا؟

الشرق الأوسط
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محمد بن زايد يستقبل خالد بن سلمان بأبوظبي.. فماذا ناقشا؟
Credit: WPA Pool / Pool

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – التقى نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، بولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حسبما انقلت وكالة الأنباء السعودية، الإثنين.

وذكرت الوكالة أن اللقاء تم بحضور عدد من المسؤولين الإماراتيين على رأسهم مستشار الأمن القومي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

أما من الجانب السعودي فقد حضر اللقاء كل من رئيس الهيئة العامة للأركان، فريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، وقائد القوات المشتركة، الفريق أول ركن مطلق بن سالم الأزيمع ومدير مكتب الأنير خالد بن سلمن، وفقا لواس.

وناقش الطرفان "العلاقات الأخوية الراسخة" و"التعاون الاستراتيجي" و"العمل المشترك" في المجال الدفاعي والتطورات الأإقليمية والدولية، وفقا لواس.

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