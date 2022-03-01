ضاحي حلفان: على أوكرانيا أن تكون جسرا بين روسيا والناتو

الشرق الأوسط
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ضاحي حلفان: على أوكرانيا أن تكون جسرا بين روسيا والناتو
Credit: MARWAN NAAMANI / Staff

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، أن على أوكرانيا أن تلعب دور "الجسر" بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، الثلاثاء، بدلا من أن تصطف مع أحدهما.

وقال خلفان في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أن لا تكون اوكرانيا في خندق مع الناتو ضد روسيا ولا مع روسيا ضد الغرب وانما جسرا بين الطرفين افضل من انحيازها لطرف دون آخر "، حسب قوله.

وكان قد كتب المسؤول الأمني الإماراتي في تغريدة سابق: "إذا كانت القوات الروسية على بعد 30 كيلومترا من كييف فالمسافة في مرمى الروس.. الحلول السلمية هي الأمثل"، على حد تعبيره.

واجتاح الجيش الروسي أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وتتجه القوات الروسية إلى العاصمة، كييف، وأصبحت على بعد عشرات الكيلومترات منها.

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