دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الثلاثاء، أن وزارته "جاهزة لتقديم كل المساعدة المطلوبة للطلاب المقدسيين بأوكرانيا العالقين على الحدود"، وذلك ردا على طلب أحد مستخدمي تويتر بشأن إمكانية أن تساعد وزارة الخارجية الأردنية هؤلاء العالقين.

وقال حساب يحمل اسم Moh'd Khair :"الطلاب المقدسيين بأوكرانيا عالقين عالحدود من أيام ومش قادرين يدخلوا، دولة الاحتلال ما بتساعدهم لأنهم لا يحملوا جنسيتها ولا يحملوا جنسية فلسطينية حتى، وثيقتهم الرسمية الوحيدة هي جواز سفر أردني مؤقت معاليك شو إمكانية الأردن يقدر يساعدهم بالدخول؟ ".

ورد الصفدي، عبر حسابه على تويتر: "وزارة الخارجية ومندوبوها على حدود الدول المجاورة لأوكرانيا جاهزون لتقديم كل المساعدة المطلوبة لهم، ونرجو في الوزارة من كل من يحتاج مساعدة التواصل مع الوزارة والسفارات على الأرقام المعلنة".

وأضاف: "هم أهلنا وسنخدمهم كما نخدم المواطنين الأردنيين. ربنا يحميهم ويرد جميع ابنائنا سالمين".

يذكر أن العاهل الأردني ، الملك عبدالله الثاني، وجه طائرتان عسكريتان إلى رومانيا لإخلاء الأردنيين وعائلاتهم إلى المملكة والقادمين من أوكرانيا عبر رومانيا ومولدوفا.

كانت السلطات الأردنية أعادت أردنيون من أوكرانيا إلى المملكة، مساء الأحد، بسبب الأوضاع الناجمة عن الهجوم الروسي.