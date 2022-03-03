أبوظبي تعلن القبض على عصابة "أسماك الكريستال" وتكشف تفاصيل العملية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت شرطة العاصمة الإماراتية، أبوظبي، إلقاء القبض على عصابة "اسماك الكريستال" كاشفة الأسلوب الذي استخدمته المجموعة وتفاصيل العملية التي أدت للقبض عليهم.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن "شرطة أبوظبي ألقت القبض على 3 آسيويين بحوزتهم ما يقارب 38 كيلوجراما من مخدر الكريستال كانت مخفية بداخل أحشاء الأسماك من خلال خطة محكمة من المتابعة الميدانية وبعد التنسيق مع نيابة المخدرات الاتحادية لوضع الإطار القانوني لعملية إلقاء القبض".

ونقلت الوكالة على لسان العميد طاهر الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي، قوله إن "شرطة أبوظبي تمكنت من كشف أسلوب إخفاء المخدرات الذي تبعته العصابة ظناً منها بأنه سيجعلها في مأمن من أعين رجال الأمن ولكن كفاءة واقتدار رجال المكافحة حالت دون نجاح خطتهم لتوجه لهم شرطة أبوظبي ضربة أخرى موجعة وتثبت لهم أن رجال الأمن دوماً بالمرصاد و على استعداد دائم للتصدي لهم".

وأشار إلى أن "هذه العملية تعتبر امتداداً لعملية كبرى تهدف إلى إلقاء القبض على أكبر عدد ممكن من عصابات ترويج المخدرات التي تعتمد على رسائل الترويج العشوائي من خلال برنامج الواتساب" مؤكدا "تطور الأساليب التي تتبعها المديرية والدعم الذي تتلقاه من القيادة العامة لشرطة أبوظبي أسهم بدور كبير في تسهيل وتطور أساليب العمل بكفاءة عالية في مواجهة الجريمة مهما اختلفت أشكالها".