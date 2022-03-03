دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف الصحفي جيفري غولدبيرغ، ما قاله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عندما سأله عما إذا كان يتقبل النقد، إذ أكد الأمير السعودي أنه لو لم يكن يتقبل لما جلس مع الصحفي وحاوره، وذلك في مقابلة أجرتها صحيفة "The Atlantic" معه.

وقال غولدبيرغ الذي يعمل صحفيا لصالح "The Atlantic" إنه سأل ولي العهد السعودي عما إذا كان يتقبل النقد، وأجاب محمد بن سلمان قائلا: "شكرا جزيلا على هذا السؤال"، وأضاف: "لو لم أستطع (تقبل النقد) لم أكن لأجلس معك اليوم مستمعا لهذا السؤال".

وأجاب الصحفي قائلا: "كنت سأكون في الريتز"، في إشارة إلى فندق "ريتز كارلتون" الذي احتجز فيه ولي العهد عددا من الأمراء السعوديين عام 2017 في حملة لمكافحة الفساد.

ورد ولي العهد السعودي على غولدبيرغ بالقول: "على الأقل هو فندق بدرجة الخمسة نجوم"، حسبما نقل الصحفي عن محمد بن سلمان.