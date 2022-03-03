محمد بن سلمان عما إذا كان بايدن أساء فهمه: ببساطة لا أهتم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، مشددا على أنه يهدف إلى الحفاظ عليها وتعزيزها.

وقال محمد بن سلمان، في جزء من مقابلته مع مجلة The Atlantic، التي نُشرت الخميس، ردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن أساء فهم شيء ما عنه: "ببساطة لا أهتم"، مضيفا: "الأمر يرجع له في التفكير في مصالح أمريكا".

وتابع ولي العهد السعودي بالقول: "ليس لدينا الحق في تلقينكم محاضرات في أمريكا... والعكس، ليس لديكم الحق في التدخل في شؤوننا الداخلية"، وفقا لما نقلته The Atlantic.

وذكرت المجلة أن محمد بن سلمان "محق عندما يشير إلى أن موقف إدارة بايدن تجاهه تجريمي بتصريحات مثل أوقف قصف المدنيين في اليمن وأوقف سجن وتقطيع المعارضين".

وأضافت المجلة أن "الولايات المتحدة قد تكون قادرة إقناع محمد بن سلمان باستخدام نهج أقل صلابة، ولكن عليها إقناعه أولا أنه ستتم مكافئته على سلوكه الجيد".

وتابعت المجلة بأن "الإقناع لن يكون ممكنا على الإطلاق دون الاعتراف بأن لعبة العروش قد انتهت وهو قد فاز".