بسبب "أنا لا أعض".. ضاحي خلفان ينتقد رئيس أوكرانيا: طمأن بوتين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعرب نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، عن استغرابه من أسولب الرئيس الأوكراني، فلودومير زيلينسكي، عندما طالب مقابلة نظيره الروسي فلاديمير بوتين وساتخدم جملة "أنا لا أعض".

وقال خلفان في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "حقيقة ان الرئيس الاوكراني طمأن الرئيس بوتين كثيرا عندما قال أنه لا يعض"، حسب قوله.

وأضاف نائب رئيس شرطة دبي قائلا: "عجيب مثل هذا الحديث في مثل هذه الظروف..هل غلبت على الرئيس الاوكراني الكوميديا أكثر من السياسة؟"، على حد تعبيره.

حقيقة ان الرئيس الاوكراني طمأن الرئيس بوتين كثيرا عندما قال أنه لا يعض.!! ....عجيب مثل هذا الحديث في مثل هذه الظروف..هل غلبت على الرئيس الاوكراني الكوميديا أكثر من السياسة ؟

وكان قد دعا زيلينسكي بوتين إلى لقائه وجها لوجه، الجمعة، قائلا: "أنا رجل طبيعي... أنا لا أعض"، حسب قوله.