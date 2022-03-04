دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عدد الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، الخميس، 4 احتمالات لسبب عدم دخول القوات الروسية إلى العاصمة الأوكرانية، كييف، والبقاء على مسافة 25 كيلومترا منها.

جاء ذلك بتغريدة لخلفان على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "من يظن ان روسيا خططت لحرب خاطفة في اوكرانيا لا يفقه شيئا عن الخبراء الروس.. روسيا وضعت في الحسبان ما لم يدر بخلد الكثيرين لدرجة أنها تتوقع ردة فعل لحرب عالمية ثالثة.. ورغم ذلك اعلنت الهجوم على اوكرانيا.. لقد قررت ان تقوم بالعملية مهما طال الوقت".

وتابع قائلا: "اعتقد والله أعلم ان عدم دخول كييف حتى الآن له أكثر من سبب.. والبقاء على بعد25 كيلو عن كييف يهدف إلى:

أولا: ان يكون هناك ضغطا لصالح روسيا في المفاوضات. ثانيا: السماح للنازحين بالخروج.. ثالثا: استنزاف المقاومة واضعافها.. رابعا: جمع مزيد من المعلومات الاستخباراتية قبل الدخول".

وفي تغريدة منفصلة قال خلفان: "ما نسمعه ونراه منشورا في وسائل التواصل الاجتماعي من مصادرة لأموال واملاك مواطنين روس في دول غربية حاجة تدعو الى الاستغراب.. ما ذنب المواطن العادي حتى تصادر املاكه".