إلهان عمر: لا سبب لعدم فرض عقوبات على محمد بن سلمان إن كانت أمريكا تدعم حقوق الإنسان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق الإعلامي الإسرائيلي، إيدي كوهين، على التصريحات التي أدلى بها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، حول إسرائيل ونظرة المملكة لها.

من الان وصاعدا كل سعودي يقول بأن إسرائيل عدو يخالف توجهات سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه وتوجهات المملكة العربية السعودية. الان بيطلع عشرات الحسابات الوهمية مع علم المملكة وبيتعنتر. ههههه https://t.co/cLTPAfCZJI

تصريح ولي العهد السعودي، جاء في مقابلة أجراها مع مجلة "ذا اتلانتيك" حيث قال: "نأمل أن تُحل المشكلة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. إننا لا ننظر لإسرائيل كعدو، بل ننظر لهم كحليف محتمل في العديد من المصالح التي يمكن أن نسعى لتحقيقها معًا، لكن يجب أن تحل بعض القضايا قبل الوصول إلى ذلك"، حسب قوله.

وعلق كوهين بتغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلا: "من الان وصاعدا كل سعودي يقول بأن إسرائيل عدو يخالف توجهات سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه وتوجهات المملكة العربية السعودية.."

وكان ولي العهد السعودي قد تطرق في الوقت ذاته إلى الملف الإيراني، حيث قال "إنهم جيراننا، وسيبقون جيراننا للأبد، ليس بإمكاننا التخلص منهم، وليس بإمكانهم التخلص منا، لذا فإنه من الأفضل أن نحل الأمور، وأن نبحث عن سُبل لنتمكن من التعايش، وقد قمنا خلال أربعة أشهر بمناقشات، وسمعنا العديد من التصريحات من القادة الإيرانيين، التي كانت محل ترحيب لدينا في المملكة العربية السعودية، وسوف نستمر في تفاصيل هذه المناقشات، وآمل أن نصل إلى موقف يكون جيدًا لكلا البلدين، ويشكل مستقبلًا مشرقًا للسعودية وإيران".