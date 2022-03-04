دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على دعم بلاده لأي تحرك في سبيل التوصل لتسوية سلمية لأزمة في أوكرانيا، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني، فلودومير زيلينسكي.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) ما قاله الشيخ محمد بن زايد لزيلينسكي إذ أكد على دعم الإمارات لـ"كل تحرك على طريق التسوية السلمية للأزمة".

وشدد ولي عهد أبوظبي خلال الاتصال على حرص بلاده على "تقديم المساعدات الإنسانية للمتضرين من الأزمة في أوكرانيا"، وفقا لوكالة انباء الإمارات.

وأكد الشيخ محمد بن زايد على ضرورة "الاستمرار في الاتصالات الجادة لإيجاد حل سياسي للازمة بما يضمن مصالح جميع الأطراف وأمنها القومي"، وفقا لوام.

وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، إلى موسكو في 28 فبراير/شباط الماضي، لكن لم يتم الإعلان عن إجراء الزيارة بعد.

وصوتت الإمارات لصالح قرار إدانة للهجوم الروسي على أوكرانيا في الأمم المتحدة.

يذكر أن ولي عهد أبوظبي كان قد تحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أيام في اتصال هاتفي أكد خلاله على نفس الرسالة التي أوصلها للرئيس الأوكراني.