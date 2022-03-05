دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—لا يزال التفاعل على التصريحات التي أدلى بها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مستمرا، وسط تفاعل واسع بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

"Where is the potential in the world today?” he said. “It’s in Saudi Arabia. And if you want to miss it, I believe other people in the East are going to be super happy.” #MBS https://t.co/9NhQewsrYw

الدبلوماسي الأمريكي السابق، ألبيرتو ميغيل فيرنانديز، لفت إلى جملة واحدة من رد ولي العهد السعودي، بتغريدة قال فيها: "’أين هي الإمكانات في العالم اليوم؟‘ قال (ولي العهد السعودي): "إنها في المملكة العربية السعودية.. وإذا كنت تريد أن تفوتها، أعتقد أن الناس الآخرين في الشرق سيكونون سعداء للغاية‘".

أما النص الكامل لرد ولي العهد السعودي فجاء على سؤال "ما هي المصالح الأمريكية في المملكة العربية السعودية؟"، حيث رد الأمير قائلا: "أنا لستُ أمريكيًّا، لذا لا أعرف إذا كان لدي الحق في الحديث عن المصالح الأمريكية أم لا، ولكنني أعتقد أن أي دولة في العالم لديها مصالح أساسية: اقتصادية، وسياسية، وأمنية، وهذا هو الأساس الرئيس الذي تقوم عليه السياسة الخارجية لأي دولة، كيف يمكنني دفع عجلة اقتصاد دولتي؟ وكيف يمكنني تعزيز أمنها؟ وكيف يمكنني تعزيز علاقاتها الاقتصادية والسياسية، للتأكد من أن دولتي آمنة، وللتأكد من أن دولتي تنمو، ولديها المزيد من فرص الاستثمار والتجارة، لذا أعتقد أن هذه هي مصالح أمريكا، التي تتطلب فِعل ما ذكرته سابقًا".

وتابع الأمير محمد بن سلمان وفقا لما نشرته الوكالة السعودية الرسمية: "السعودية عضو في مجموعة العشرين، بإمكانك رؤية ترتيبنا قبل 5 سنوات، كنَّا قريبين من المرتبة 20، أما اليوم فنحن على وشك الوصول إلى المرتبة 17 بين دول مجموعة العشرين، ونطمح للوصول إلى مرتبة أعلى من المرتبة 15 بحلول 2030 ونحن في عام 2021، فعلى سبيل المثال، كان هدفنا هو نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.9%، ونعتقد أننا حققنا نسبة 5.6% في عام 2021، وهذا بالتأكيد يضعنا من بين أسرع الدول نموًّا في العالم، وفي العام المقبل، سينمو الاقتصاد بأكمله بنسبة تقارب 7%".

وأضاف: "السعودية ليست دولة صغيرة، فهي من ضمن دول مجموعة العشرين، وأسرع البلدان نموًّا في العالم، مما يدفعنا إلى التساؤل، أين تكمن الإمكانيات العالمية؟ إنها في المملكة العربية السعودية، وإذا أردت تفويتها، فهناك أشخاص آخرون في الشرق سيكونون سعداء للغاية، وفي الوقت نفسه تحاول صدهم، أنا لا أستطيع فهم ذلك".