"حج رمزي" هذا العام وإجراءات صارمة من السعودية لعدم المخاطرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور لأول صلاة جماعة بلا تباعد جسدي في الحرم المكي، فجر الأحد، عقب إعلان السلطات بالمملكة رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا في المملكة.

مشاهد مُبهجة من #صلاة_الفجر في #المسجد_الحرام تزامناً مع تراص وتقارب المصلين بعد إلغاء كافة القيود. - https://t.co/aPkbaYnNps

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله إنه "تقرر رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا اعتباراً من تاريخه".

جموع المصلين يؤدون صلاة الفجر في المسجد_الحرام، بعد إيقاف إجراءات التباعد ، وسط منظومة من الخدمات والإجراءات المتبعة. https://t.co/Ne5snU4ufk

وبموجب القرار، تم وقف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها.

🎥 #شاهد.. أداء صلاة الفجر في #المسجد_الحرام اليوم الأحد بلا تباعد .. " استووا، اعتدلوا، تراصوا، سدوا الخلل ". #رفع_الإجراءات_الاحترازية https://t.co/KxeUAi3FLf

ويشمل القرا إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات. إضافة إلى عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة مع الاستمرار بالإلزام بلبسها في الأماكن المغلقة.