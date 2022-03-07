القرقاوي: القمة العالمية للحكومات في دبي تستضيف 15 منتدى عالميًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي رئيس مؤسسة "القمة العالمية للحكومات، أن القمة التي تُعقد دورتها الثامنة في "إكسبو دبي" يومي 29 و30 مارس/آذار الجاري، ستستضيف 15 منتدى عالميًا.

وقال القرقاوي، في "حوار القمة العالمية للحكومات" الذي تم تنظيمه، الاثنين، في متحف المستقبل بدبي، لاستعراض أبرز مستجدات القمة، إنه بعد نحو عقد على إطلاقها، تحولت القمة إلى "المنصة الأولى والأكبر عالميًا لصناعة المستقبل، والحاضنة المحفزة لابتكار نموذج الحكومات المستقبلية".

وأضاف القرقاوي أن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، حدد منذ القمة الأولى المستهدفات الأساسية للعمل الحكومي، ودور الحكومات في خدمة الانسان، فكانت هذه المبادئ الأساس في استشراف وإلهام وتمكين حكومات المستقبل.

وتابع بالقول إن القمة حملت منذ بداياتها شعار "استشراف حكومات المستقبل"، وأصبحت منصة لتبادل الأفكار والتجارب ومشاركة المعرفة وقصص النجاح الملهمة، ونقلها إلى مرحلة متقدمة من التمكين والتطبيق والانتشار.

واستعرض القرقاوي المنتديات العالمية الـ 15 التي تستضيفها الدورة الثامنة، بهدف بحث أهم التوجهات العالمية في القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز الخطط لبدء عقد حكومي جديد، ووضع سياسات واستراتيجيات وخطط مستقبلية تعزز جاهزية الحكومات ومرونتها للمرحلة التالية من التطور، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وتطلق القمة للمرة الأولى هذا العام منتديات تناقش أبرز التوجهات العالمية خلال العقد الحالي، إذ تستضيف منتدى الأصول الرقمية العالمي التي شهدت نموا في التعاملات المالية، وتبحث عالم الإنترنت التالي Web 3.0 في منتدى "الميتافيرس" العالمي.

كما ستنظم القمة الاجتماع العربي الأول للقيادات الشابة، منصة تجمع الشباب العربي لاستكشاف آفاق المستقبل، ومنتدى الإدارة الحكومية العربية الذي يبحث سبل النهوض بالعمل الحكومي العربي ونقله إلى آفاق مستقبلية.

وتستضيف القمة منتدى الأمن السيبراني في قطاع الطيران لاستشراف مستقبل الطيران الآمن والمعزز رقميا والآمن سيبرانيا، وتبحث مستقبل الاستثمار في قمة "إنفستوبيا" للاستثمار، التي توفّر منصة لإطلاق الأفكار الجديدة.

كما تستضيف القمة بالشراكة مع المنظمات العالمية منتديات تجمع أبرز نوابغ العالم لبحث القطاعات الحيوية ووضع الأفكار والرؤى لمستقبل جديد، أهمها: التجمع السنوي لأهم 100 شخصية ضمن قائمة "تايم".

وتواصل القمة استضافة وعقد المنتديات الرئيسية التي تشكل محورا حيويا للمجتمعات العالمية وضرورة لمناقشة توجهاتها وهي: منتدى التغيّر المناخي الذي يركز على استضافة الإمارات الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28".

كما تستضيف القمة منتدى الطاقة العالمي، ومنتدى الصحة العالمي، وأهداف التنمية المستدامة، ومنتدى الخدمات الحكومية، ومنتدى المرأة في الحكومة، ومنتدى التوازن بين الجنسين، المنتديات التي تبحث أهم القطاعات الحيوية، واستشراف أهم توجهات المستقبل.