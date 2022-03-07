شاهد.. إزالة ملصقات التباعد الاجتماعي في الحرمين وإعادة السجاد

دبي، الإمارات المتحدة (CNN) – نشرت قناة الإخبارية السعودية الرسمية، الإثنين، مقطع فيديو لإزالة ملصقات التباعد الاجتماعي وإعادة السجاد في الساحات الخارجية في الحرمين.

ويظهر في الفيديو العاملون في الحرمين وهو يقومون بإزالة الملصقات المتعلقة بالتباعد الاجتماعي الخاص بالوقاية من فيروس كورونا.

ويقف المصلون في المقطع وهم بزي الإحرام الكامل دون تباعد جسدي بينهم ويؤدون صلواتهم متراصين، في مشهد غاب لعامين تقريبا عن الحرمين الشريفين.

وأعاد العاملون في الموقع المقدس لدى المسلمين نشر السجاد في الساحات الخارجية حسبما يظهر في المقطع.

فيديو | بعد أكثر من عامين .. إزالة ملصقات التباعد وإعادة السجاد للساحات الخارجية في الحرمين الشريفين #نشرة_التاسعة #الإخبارية https://t.co/AgjIMlstaY

وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية السعودية رفع كافة الإجراءات المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا، السبت، بما فيها رفع تطبيق التباعد الاجتماعي في المسجد الحرام.