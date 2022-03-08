دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتقد الإعلامي المصري عمرو أديب، الثلاثاء، قناة الجزيرة القطرية بسبب ما وصفه بـ"الاجتزاء" لحديثه حول أزمة أسعار المواد الغذائية في البلاد وتجنب شراء "البيض الأورغانيك" مؤكدا أن اعتاد على "الترصد".

وقال أديب في سلسلة تغريدات عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "فى نفس الحلقه ونفس الموضوع اتكلمت عن ازاي الناس تشتري الارخص وتختار المحلات اللي بتبيع الاساسيات الثابته من غير ذياده واتكلمت عن دور الدوله فى ضرب الاحتكارات وما كان موضوع البيض الاورجانيك الا انتقاد للناس اللي محبكاها قوي وتشتكى من اشياء تافهه. ثوانى والجزيره مصر سابت ساعه كلام"، حسب قوله.

فى نفس الحلقه ونفس الموضوع اتكلمت عن ازاي الناس تشتري الارخص وتختار المحلات اللي بتبيع الاساسيات الثابته من غير ذياده واتكلمت عن دور الدوله فى ضرب الاحتكارات وما كان موضوع البيض الاورجانيك الا انتقاد للناس اللي محبكاها قوي وتشتكى من اشياء تافهه. ثوانى والجزيره مصر سابت ساعه كلام

وتابع الإعلامي المصري قائلا: "واشتغلت عالبيض والبسطرمه اجتزاء وترصد كالعاده اتعودت عليه . المهم الفيديوهات موجوده وياريت الناس تبطل ثقافه الهاشتاج وفى النهايه الرساله واحده الايام الايام اللى جايه صعبه"، على حد تعبيره.

واشتغلت عالبيض والبسطرمه اجتزاء وترصد كالعاده اتعودت عليه . المهم الفيديوهات موجوده وياريت الناس تبطل ثقافه الهاشتاج وفى النهايه الرساله واحده الايام الايام اللى جايه صعبه

وختم أديب تغريداته بالقول: " واتكلمت عن قزازه الزيت بكام وعلبه اللبن حالها ايه والجبنه المثلثات نعمل معاها ايه والسمنه نتصرف معاها ازاي انما ثقافه التفاهه والترصد المستمر وطبعا انا خبير وقديم ومش مصدق انى بكتب بحكى والفيديوهات موجوده ولكن هذا عملى وهذا وطنى وهذا قدري"، حسب قوله.

واتكلمت عن قزازه الزيت بكام وعلبه اللبن حالها ايه والجبنه المثلثات نعمل معاها ايه والسمنه نتصرف معاها ازاي انما ثقافه التفاهه والترصد المستمر وطبعا انا خبير وقديم ومش مصدق انى بكتب بحكى والفيديوهات موجوده ولكن هذا عملى وهذا وطنى وهذا قدري

وكانت قد نشرت "الجزيرة مصر" تصريحات أديب التي تحدث فيها عن ضرورة تجنب شراء البيض "الأورغانيك" واستبداله بـ"البيض مع البسطرمة" ، في مثال ضربه حول ضرورة تجنب شراء السلع الأغلى ثمنا التي يمكن استبدالا بأخرى أرخص.