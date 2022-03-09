دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى العاصمة التركية أنقرة، فيما استقبله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مراسم رسمية بالمجمع الرئاسي، الأربعاء.

وزيارة هرتسوغ هي الأولى لرئيس إسرائيلي إلى تركيا منذ سفر الرئيس السابق شيمون بيريز إلى أنقرة في عام 2007.

وتستمر زيارة هرتسوغ لمدة يومين.

وبعد وصوله أنقرة، توجه الرئيس الإسرائيلي إلى ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، ثم إلى المجمع الرئاسي للقاء أردوغان، حسبما أظهرت لقطات مصورة نشرتها وكالة أنباء الأناضول.

وفي منتصف فبراير/ شباط، زار تركي كبير إسرائيل، كان على رأسه إبراهيم قالن كبير مستشاري أردوغان ونائب وزير الخارجية سادات أونال، للتحضير لزيارة الرئيس الإسرائيلي.

واتسمت علاقات البلدين بالتوتر على مدار العقد الماضي، بعد تعرضها لضربة كبيرة في عام 2010 حين اقتحم جنود إسرائيليون سفينة مرمرة، قافلة مساعدات تركية متجهة إلى قطاع غزة. وآنذاك، علّقت تركيا العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.