ملك الأردن يستقبل وزير خارجية إسرائيل.. وهذا ما دار في اللقاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – التقى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، الخميس، وناقش معه قضية "حل الدولتين" والعودة إلى مسار المفاوضات لتحقيق السلام في المنطقة.

واستقبل العاهل الأردني وزير الخارجية الإسرائيلي في قصر الحسينية، بعد أن التقى الثاني بنظيره الأردني، أيمن الصفدي قبل ذلك، وأكد الملك خلال اللقاء على ضرورة "تكثيف مساعي تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، حسب الوكالة الأردنية.

وشدد الملك الأردني على أهمية "عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، والحفاظ على التهدئة الشاملة، ووقف كل الإجراءات أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين"، وفقا للوكالة الأردنية.

وأكد العاهل الأردني على أن "تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين أساسي لتدعيم التعاون الإقليمي"، وفقا للوكالة.