زيلينسكي يتصل بأمير قطر لمناقشة سبل حل أزمة أوكرانيا بالطرق السلمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تلقى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، جرى خلاله مناقشة آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إنه "جرى خلال الاتصال مناقشة سبل حل الأزمة الأوكرانية بالطرق السلمية والدبلوماسية، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة".

كان أمير قطر، تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني، وذلك بعد إعلان بدء العمليات العسكرية الروسية التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير / شباط.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية وقتها، فإن الشيخ تميم بن حمد دعا جميع الأطراف إلى "ضبط النفس وحل الخلاف عبر الحوار البناء والطرق الدبلوماسية وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، وعدم اتخاذ ما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد".

وشدد أمير قطر وفقا لما نقلته الوكالة على "ضرورة إبقاء الحالة الإنسانية للمدنيين كأولوية قصوى وضمان سلامتهم".

وأكد أمير قطر على "موقف دولة قطر وحرصها على ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، والالتزام بسيادة واستقلال الدول وسلامتها الإقليمية"، وفقا لما نقلته الوكالة القطرية في تقريرها.