بايدن يصنف قطر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج الناتو

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدر قرارا بتصنيف قطر حليفًا رئيسًا من خارج حلف الناتو.

كان الرئيس الأمريكي أعلن في يناير/ كانون الثاني، أنه يعتزم اتخاذ هذا القرار خلال استقباله الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، كأول زعيم خليجي يزور أمريكا منذ تنصيب جو بايدن رئيسا لأمريكا.

وأصبحت قطر دولة عربية جديدة تحمل هذا التصنيف بعد عدد من الدول مثل مصر والبحرين والكويت وتونس والمغرب والأردن، إلى جانب دول أخرى مثل إسرائيل وأستراليا واليابان والفلبين.

وتستفيد الدول المصنفة كحليف رئيسي خارج الناتو الاحتفاظ بالمخزون الاحتياطي الحربي الأمريكي بالإضافة للسماح لشركات خاصة من هذه الدول للتنافس على عقود لصيانة وتصليح وترميم المعدات العسكرية الأمريكية ويمكن لهذه الدول توقيع اتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء تدريبات مشتركة.

وتصف وزارة الخارجية الأمريكية هذا التصنيف بأنه "رمز قوي حول قرب العلاقات بين أمريكا والدول المصنفة وتظهر الاحترام العميق لهذه الصداقة مع الدول المعنية".