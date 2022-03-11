السعودية تعلن تحرير أمريكيتين من قبضة الحوثيين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الجمعة، "تحرير فتاتين أمريكيتين من الاحتجاز في عاصمة اليمن صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وتم إخلاءهما ونقلهما إلى العاصمة المؤقتة عدن ومن ثم إلى الرياض".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد تركي المالكي قوله: "بأنه امتدادًا للشراكة المتينة بإطار التعاون العسكري والتنسيق الأمني المشترك بين حكومتي المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، فقد تم تحرير فتاتين أمريكيتين من الاحتجاز بالعاصمة صنعاء والواقعة تحت سيطرة الحوثيين وتم إخلاءهما ونقلهما إلى العاصمة المؤقتة عدن ومن ثم إلى الرياض".

وأضاف المالكي أن "الفتاتين الأمريكيتين تم احتجازهما وتعريضهما لسوء المعاملة بالعاصمة صنعاء أثناء زيارة عائلية، كما تم احتجاز جوازات السفر الخاصة بهما، وبطلب من الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلال عملية أمنية خاصة تم تحرير الفتاتين ونقلهما من صنعاء إلى عدن".

وتابع أنه "تم نقل الفتاتين من عدن إلى مدينة الرياض بواسطة القوات الجوية الملكية السعودية، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للفتاتين فور وصولهما، ومن ثم تسليمهما للمسؤولين الأمريكيين الذين كانوا في استقبالهما".

وأكد المالكي على أن "تنسيق هذه العملية المشتركة بين حكومة المملكة والولايات المتحدة الأمريكية لإخلاء رعايا أمريكيين من اليمن تجسد متانة العلاقات الثنائية، كما أنها استمرار للتعاون العسكري والتنسيق الأمني المشترك لخدمة المصالح المشتركة وتحقيق الأمن الوطني للبلدين".

وذكر أن تلك العملية "تأتي في إطار التعاون الأمني والاستخباري لمحاربة التنظيمات الإرهابية في اليمن كتنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم داعش الإرهابي ومليشيا الحوثي الإرهابية التي تم تصنيفها جماعة إرهابية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2624) ".