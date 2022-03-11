السعودية تعلن تعرض مصفاة الرياض لهجوم بطائرة مسيرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السعودية تعرضت مصفاة تكرير البترول في الرياض لهجوم بطائرة مسيرة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة قوله: "عند الساعة الرابعة وأربعين دقيقة تقريبا من صباح الخميس تعرضت مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء بطائرة مسيرة عن بعد".

وأضاف: "نجم عن الهجوم حريق صغير تمت السيطرة عليه، ولم تترتب على الاعتداء، إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر أعمال المصفاة ولا إمدادات البترول ومشتقاته".

وأكد المصدر أن "المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن هذه الأعمال التخريبية والإرهابية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية في مناطق مختلفة من المملكة، لا تستهدف السعودية وحدها، وإنما تستهدف، بشكل أوسع، زعزعة أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، وبالتالي التأثير سلباً على الاقتصاد العالمي".

وكرر المصدر الدعوة التي وجهتها السعودية إلى دول العالم ومنظماته لـ"الوقوف ضد هذه الاعتداءات التخريبية والإرهابية، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها".