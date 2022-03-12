دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ أحكام الإعدام بحق عشرات الأشخاص، السبت، قائلة إنهم كانوا على صلة بتنظيمي داعش والقاعدة، إضافة إلى جماعة الحوثي في اليمن.

كان هناك سعوديون ويمنيون بين 81 شخصًا نفذت السلطات السعودية بحقهم أحكام الإعدام، حسب بيان وزارة الداخلية السعودية المنشور في حسابها عبر تويتر.

وقال البيان إن من طالتهم الأحكام "فئات مجرمة ضلَّت طريق الحق، واستبدلت به الأهواء، واتبعت خطوات الشيطان، فاعتنقت الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى (ذات الولاءات الخارجية التي باعت نفسها ووطنها خدمة لأجندات الأطراف المعادية)، وبايعتها على الفساد والضلال، فأقدمت بأفعالها الإرهابية المختلفة... إضافة إلى الخروج لمناطق الصراعات وتنفيذ مخططات تنظيم "داعش" والقاعدة والحوثي الإرهابية، وتنظيمات إرهابية أخرى معادية للمملكة، والعمل معها استخباراتيًا".

حسب بيان الداخلية السعودية، أُدين هؤلاء في اتهامات منها، قتل رجال أمن، وتشكيل خلايا إرهابية وتمويل العمليات الإرهابية، شراء وتهريب أسلحة ومتفجرات ومخدرات، وإحداث الشغب وإثارة الفوضى وإتلاف الممتلكات العامة.

إلى جانب استهداف مقيمين وأجانب، وزراعة ألغام، و"جمع المعلومات لتفجير منشأة نفطية داخل المملكة"، و"التخابر مع جهة أجنبية معادية للمملكة بقصد الإضرار بالدولة ومصالحها وممتلكاتها من خلال إرسال الإحداثيات المكانية لمواقع تعود لجهة حكومية نتج عن ذلك استهداف الموقع".

وقالت وزارة الداخلية السعودية "قد تضمنت الصكوك الحكم عليهم بالقتل، وأيدت الأحكام من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه. وقد تم إنفاذ ما تقرر شرعًا بحقهم هذا اليوم السبت".