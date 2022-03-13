مسؤولون: سقوط صواريخ على أربيل.. وكردستان تصفه بـ"هجوم إرهابي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات في أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق، السبت، سقوط عدة صواريخ.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، قال محافظ أربيل أوميد خوشناو، في تصريحات، إن "عدة صواريخ سقطت على مدينة أربيل"، مؤكدا "عدم معرفة الجهة المستهدفة سواء كانت القنصلية الأمريكية أو المطار".

وذكر جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان، أنه تم استهداف أربيل بـ 12 صاروخا باليستيا "من خارج العراق"، وقال الجهاز، في بيان: "في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل استهدفت مدينة أربيل بـ 12 صاروخا باليستيا"، مبينا أن "الصواريخ كانت متجهة الى القنصلية الأمريكية في أربيل".

وأضاف أنه "لا توجد خسائر بالأرواح ما عدا خسائر مادية"، وذكر أن "الصواريخ أطلقت من خارج حدود العراق وإقليم كردستان وتحديدا من جهة الشرق".

وقال وزير الصحة بإقليم كردستان سامان برزنجي، في بيان: "لا توجد أي ضحايا ولم يصل أي جريح الى المستشفيات"، مؤكدا "نراقب الأضرار وطواقم الطوارئ في حالة تأهب".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني أن القوات الأمنية شرعت بفتح تحقيق بحادث القصف، وذكرت الخلية، أن "هذه الأعمال غير المبررة سيكون مصيرها الخسران وسينال مرتكبوها جزاءهم العادل".

وأدان رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، الهجوم الذي وصفه بـ"الإرهابي"، وقال بارزاني، في بيان: "أربيل لن تنحني أمام الجبناء، أدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع على عدة مناطق في أربيل"، وأضاف: "أحث أهالي أربيل الأبطال والصامدين على الصبر واتباع توجيهات الأجهزة الأمنية، أشكر صمودكم".

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عبر حسابه على تويتر، إن "الاعتداء الذي استهدف أربيل وروع سكانها هو تعدٍ على أمن شعبنا".

وأضاف: "تابعنا مع رئيس حكومة إقليم كردستان تطورات الموقف، وستقوم قواتنا الأمنية بالتحقيق في هذا الهجوم وسنتصدى لأي مساس بأمن مدننا وسلامة مواطنينا".