أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأحد، مسؤوليته عن الضربات الصاروخية الباليستية على إربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق شبه المستقل، قائلاً إن الهجمات أصابت "المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني" بواسطة "صواريخ قوية ونقطوية".

تعهد الحرس الثوري الإيراني بـ"ردود فعل قاسية وحاسمة ومدمرة" إذا كررت إسرائيل "أي اعمال شريرة".

وأضاف بيان الحرس الثوري: "كما نؤكد للشعب الإيراني العظيم أن أمن وسلام الوطن الإسلامي هو الخط الأحمر للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الايرانية ولن يسمحوا لأحد بتهديده أو الهجوم عليه"، حسبما أوردت وكالة أنباء إرنا الرسمية الإيرانية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لشبكة CNN "لا تعليق" عندما سُئل عن مزاعم الحرس الثوري الإيراني.

وأصدرت الخارجية العراقية بيانا أدانت فيه الهجمات، وقالت إنها "تشكل انتهاكا صارخًا للسيادة العراقية"، وتؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

واعتبرت وزارة الخارجية "هذا الهجوم هدفًا لأمن العراق واستقرار شعبه"، قائلة "إنها تتطلب موقفا موحدًا لمواجهتها بالوقوف بحزم ضد أي عمل يهدف إلى نشر الفوضى".

ووصفته الحكومة الكردية، الأحد، بأنه "هجوم جبان"، وأن إيران كرّرت هذه الهجمات عدة مرات. وأضافت أن “صمت المجتمع الدولي في وجه هذه الهجمات الجبانة سيمهد الطريق لاستمرارها”.

ودعت الحكومة الكردية الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والحكومة الفيدرالية والبرلمان العراقي والحكومة الإيرانية إلى التحقيق بشكل عاجل في هذه الهجمات، وزيارة المواقع المستهدفة، وكشف الحقائق للجمهور. كما دعت إلى "اتخاذ موقف حقيقي وقوي من هذه الهجمات".