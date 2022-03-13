السعودية.. إعلامية تنتقد "مجزرة صارخة" بإعدام 81 شخصا وأمير يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار إعلام وزارة الداخلية السعودية، السبت، إعدام 81 شخصا تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

من أُعدموا هم من ارتكبوا المجازر الصارخة فقد استهدفوا المساجد والمقار الحكومية واستهدفوا بالإغتيال عدد من المسؤولين وقتلوا رجال أمن ومثلوا بجثثهم وارتكبوا عدد من جرائم الخطف والتعذيب والاغتصاب والسطو بالسلاح والقنابل وهربوا ذخائر وقنابل للسعودية إمّا أن جهلك فادح أو أن حقدك فاضح! https://t.co/EkwMMOtSx8

الإعلامية دينا مقلد نشرت تغريدة علقت فيها على هذا الإعلان قائلة: "في مجزرة صارخة أعدمت السعودية اليوم 81 شخصا بشكل دموي شكل صدمة واسعة.. هل تفلح محاولات ’تجميل‘ عهد بن سلمان بعد هذه المجزرة كما حصل بعد جريمة قتل خاشقجي؟".

ورد الأمير عبدالرحمن بن مساعد على الإعلامية قائلا بتغريدة: "من أُعدموا هم من ارتكبوا المجازر الصارخة فقد استهدفوا المساجد والمقار الحكومية واستهدفوا بالاغتيال عدد من المسؤولين وقتلوا رجال أمن ومثلوا بجثثهم وارتكبوا عدد من جرائم الخطف والتعذيب والاغتصاب والسطو بالسلاح والقنابل وهربوا ذخائر وقنابل للسعودية.."

وتابع الأمير قائلا: "إمّا أن جهلك فادح أو أن حقدك فاضح!".