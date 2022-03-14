حزب الله يهاجم السعودية بسبب إعدام 81 فردا يصفهم بـ"الثلة المؤمنة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعرب حزب الله اللبناني المدعوم من إيران عن إدانته لتنفيذ الحكومة السعودية الإعدا بحق 81 فردا بتهم تتعلق بـ"الإرهاب"، داعية المجتمع الدولي لإدانة الرياض.

وقال حزب الله تعقيبا على تنفيذ حكم الإعدام بحق 81 شخصا أكدت السعودية أنهم مرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة وجماعة الحوثيين في اليمن: " ارتكب النظام السعودي مجزرة مروعة بحق العشرات من أبناء الجزيرة العربية ‏المظلومين المحتجزين في سجونه السوداء التي تعرضوا فيها لأبشع أنواع التعذيب والتنكيل"، حسب قوله.

وتابع الحزب الذي تصنفه السعودية إرهابيا بالقول: "قد أقدم هذا النظام الإرهابي على جريمة نكراء جديدة تُضاف إلى سجله ‏الإجرامي الحافل بالقتل والإعدام وسفك الدماء بحق الأبرياء، الممتد من اليمن إلى العراق ‏وسوريا وسائر البلاد العربية والإسلامية ومنها لبنان الذي يعيش حالياً ذكرى مجزرة بئر العبد ‏المهولة التي سقط فيها عشرات الشهداء والجرحى"، على حد تعبيره.

وأضاف حزب الله قائلا: "إقدام هذا النظام المجرم على قتل واعدام هذه الثلة المؤمنة من شباب شبه الجزيرة ‏العربية واليمن وبعض الدول الأخرى من دون محاكمات أو بمحاكمات ‏صورية هي بمثابة عملية إعدام ميدانية جماعية تكشف حقيقة النظام الذي يُمارس أبشع ‏أنواع التمييز الطائفي والمذهبي البغيض بحق أبناء شعبه المطالبين بأبسط حقوق العيش ‏الكريم"، وفقا للبيان.

وأردف الحزب المدعوم من إيران بالقول: "هذا النظام الإرهابي الذي يلبس لبوس الإسلام ويدعي خدمة الحرمين الشريفين، يعمل في ‏خدمة العدو الصهيوني والتطبيع معه، ومن المؤكد ان جميع الخطوات الخيانية التي قامت بها ‏امارات الخليج ما كانت لتتم لولا دعم السعودية لها وموافقتها عليها"، وفقا للبيان.

وختم الحزب اللبناني بالقول: "إننا إذ ندين بشدة هذه الجريمة البشعة والنكراء، نطالب المرجعيات الدينية وعلماء الدين ‏والمنظمات الإنسانية والدولية والهيئات الثقافية والفكرية والاحزاب والقوى النقابية والشعبية ‏والاحرار والشرفاء وما تبقى من ضمير في هذا المجتمع الدولي المنحاز إلى جانب المجرم ان ‏تقوم بإدانة هذا النظام الإرهابي القاتل وإدانة جريمته الوحشية، وندعو وسائل الإعلام الحرة في ‏كل أنحاء العالم إلى عدم الصمت عن هذه المجزرة المهولة وفضح مرتكبيها أمام الرأي العام"، وفقا للبيان.

يذكر أن المملكة تعتبر حزب الله منظمة إرهابية وتحظر كافة أشكال التعاون أو التعاطف معه نظرا لدوره في اليمن ولبنان وسوريا، وتتهمه الرياض بأنه مصدر تجارة المخدرات وإرسالها إلى أراضيها.