دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت إيران، الاثنين، إنها لن تقبل أن يتحول العراق إلى "بؤرة تهديد" لأراضيها، بعد ضربات صاروخية باليستية تبناها الحرس الثوري الإيراني على إربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق شبه المستقل.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، خطيب زادة، في مؤتمر صحفي: "ليس من المقبول إطلاقا أن يتحول أحد جيراننا التي تربطنا معه علاقات عميقة في مختلف المستويات إلى بؤرة لتهديد إيران".

وأضاف: "إيران لن تتحمل أبدًا وجود بؤرة قرب حدودها تكون بؤرة تآمر وتخريب وإرسال زمر إرهابية إلى داخل أراضيها، سواء من قبل زمر إرهابية مناهضة للثورة أو زمر إرهابية أخرى أو من قبل الكيان الصهيوني انطلاقا من الإقليم".

وقال خطيب زادة إن الحكومة العراقية المركزية يقع على عاتقها "مسؤولية حتمية" بأن لا تصبح العراق مكانا لتهديد إيران.

وذكر أن الحكومة العراقية تجاهلت رسائل طهران في هذا الشأن، مُضيفا "نأمل بأن تكون الرسالة قد وصلت" بعد الضربات الإيرانية الأخيرة.

وتابع: "ما أعلناه للحكومة العراقية هو أن شرط الصداقة هو احترام المصالح والسيادة والأهم الحفاظ على ديمومة هذه العلاقات. تم تجاهل تنبيهاتنا لذا فقد تم بصورة مسؤولة تنفيذ هجوم على أحد بؤر التآمر والتخريب".

في حين قال زادة إن الضربات الإيرانية على إربيل كانت "رسالة دقيقة" و"صريحة" إلى إسرائيل.

في وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن الضربات التي قال إنها استهدفت "المركز الاستراتيجي الصهيوني"، فيما رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، التعليق لـCNN، على الحادث.