في اتصال مع وزير خارجية عُمان.. عبداللهيان يكشف عن مصير محادثات فيينا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، أن مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي لم تتوقف بل "عُلقت" بالتنسيق مع الجانب الأوروبي، حسبما جاء في اتصال هاتفي جمعه بنظيره العُماني بدر بن حمد البوسعيدي الثلاثاء.

ونشرت الخارجية الإيرانية تغريدتين عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر قالت فيهما إن الوزيرين ناقشا " لعلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية بما في ذلك محادثات أوكرانيا وفيينا"، حسب قولها.

وأضافت الخارجية قائلة إن عبداللهيان أكد أن "محادثات فيينا لم تتوقف، لكن تم تعليقها لفترة قصيرة بالتنسيق مع منسق الاتحاد الأوروبي"، حسب تعبيرها.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني قائلا: "ويواصل كبير المفاوضين الإيرانيين جهوده للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم وان حل ما تبقى من القضايا التي تعد من خطوطنا الحمراء مرتبط بإرادة الجانب الأمريكي وعدم تضييع الوقت"، حسبما نقلت الوزارة.