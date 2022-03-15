الرئيس الإيراني يعلق على إعدام السعودية لعشرات الأشخاص

الشرق الأوسط
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الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي
Credit: ATTA KENARE/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الاثنين، ما وصفه بـ"صمت وتخاذل الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، على أحكام الإعدام التي طالت عشرات الأبرياء في السعودية".

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وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، قال رئيسي، في تصريحات باجتماع المجلس الأعلى للشباب، عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق 81 شخصا في السعودية إن "صمت الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان عن ذلك، يفضح المواقف المزدوجة لهذه الدول في سياق توظيف حقوق الانسان لتمرير أجنداتها السياسية على حساب سائر البلدان".

وطالب الرئيس الإيراني "المنظمات الدولية ووسائل الاعلام الحرة والمؤسسات المعنية، بكسر حاجز الصمت في هذا الخصوص".

كانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت تنفيذ أحكام الإعدام بحق عشرات الأشخاص، السبت، قائلة إنهم كانوا على صلة بتنظيمي داعش والقاعدة، إضافة إلى جماعة الحوثي في اليمن.

كان هناك سعوديون ويمنيون بين 81 شخصًا نفذت السلطات السعودية بحقهم أحكام الإعدام، حسب بيان وزارة الداخلية السعودية المنشور عبر حسابها على تويتر.

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