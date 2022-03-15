مسؤول إيراني لـCNN: طهران ستطلق سراح بريطانيتين بينهما نازانين زغاري راتكليف

الشرق الأوسط
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مسؤول إيراني لـCNN: طهران ستفرج عن بريطانيين اثنين بينهما نازانين زغاري راتكليف
Credit: Dan Kitwood/Getty Images

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- صرّح مسؤول إيراني لشبكة CNN أنه تم إبرام اتفاق مع المملكة المتحدة للإفراج عن مواطنتين بريطانيتين محتجزتين في إيران، الأربعاء، وهما نازانين زاغاري-راتكليف وأنوشه آشوري.

وقال المسؤول، الثلاثاء، "أبرم فرع القضاء الإيراني صفقة مع حكومة المملكة المتحدة للإفراج عن المواطنيتين البريطانيتين بحلول يوم غد".

وافقت CNN على طلب المسؤول عدم الكشف عن هويته لأن المسؤول غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن عملاء المخابرات الإيرانية اعتقلوا آشوري في طهران عام 2017. وأدينت بالتجسس لصالح وكالة المخابرات الإسرائيلية (الموساد) وحُكم عليها بالسجن لمدة 12 عامًا.

ورفضت ابنتها إليكا عاشوري التعليق على إطلاق سراحه عندما سألتها شبكة CNN، بسبب "الطبيعة الحساسة للوضع".

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