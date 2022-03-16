اتفاق بين مصر وإسرائيل على "مسار جديد" للرحلات الجوية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أبرمت مصر وإسرائيل اتفاقا لإطلاق "مسار جديد" لرحلات جوية بين تل أبيب ومنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر.

وقال حساب "إسرائيل بالعربية"، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، الأربعاء: "اتفقت إسرائيل ومصر على توسيع الرحلات الجوية المباشرة التي يتم تسييرها بين الدولتين، حيث سيتم تدشين خط جديد سيتجه من تل ابيب إلى مدينة شرم الشيخ".

ومن المتوقع بدء تسيير هذه الرحلات الجوية في الشهر المقبل، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت: "إنها خطوة أخرى في تدفئة معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية".

اتفقت إسرائيل ومصر على توسيع الرحلات الجوية المباشرة التي يتم تسييرها بين الدولتين حيث سيتم تدشين خط جديد سيتجه من تل ابيب إلى مدينة شرم الشيخ. ويُتوقع بدء تسيير هذه الرحلات الجوية في الشهر المقبل. وقال رئيس الوزراء: "إنها خطوة أخرى في تدفئة معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية". https://t.co/fIXhmpGtdM

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أجرى بينيت زيارة إلى مصر، هي الأولى لمسؤول إسرائيلي منذ 10 سنوات. والتقى حينها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في شرم الشيخ.

وهبطت أول رحلة تجارية تابعة لشركة "مصر للطيران” في مطار بن غوريون، في تل أبيب في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

وعادة ما كانت تقوم شركة "سيناء للطيران" بتسيير رحلات بين مصر وإسرائيل.

وتوثقت العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة.