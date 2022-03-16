دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – غادر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، المستشفى بعد أن أجرى "فحوصات طبية"، حسبما أعلن الديوان الملكي السعودية الأربعاء.

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية: "غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - ظهر هذا اليوم الأربعاء 13 شعبان 1443هـ الموافق 16 مارس 2022م مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعد أن أجرى - حفظه الله - صباح هذا اليوم بعض الفحوصات الطبية وتغيير بطارية منظم ضربات القلب تكللت ولله الحمد بالنجاح. ومن المقرر أن يخضع - حفظه الله - عدة أيام للراحة حسب الخطة العلاجية".

ونشر الحساب الرسمي لهيئة الإذاعة والتلفزيون على موقع تويتر صورا ومقطع فيديو للملك سلمان وهو يغادر المستشفى.

وظهر الملك سلمان وهو يمشي مستندا على عكاز وكان برفقته ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي ظهر باسما وهو يمشي خلف والده.

وبدا في مقطع الفيديو الملك وهو يغادر المستشفى ويتحدث إلى ولي العهد قبل أن يستقل سيارته ويغادر مقر المستشفى.