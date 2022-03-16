الفنانة شمعة محمد تتصدر غوغل السعودية بعد إعلان وفاتها بسبب سكته قلبية

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تصدر اسم الفنانة العُمانية، شمعة محمد، أبرز المواضيع التي يتم البحث عنها على محرك البحث غوغل في المملكة العربية السعودية، صباح الأربعاء.

جاء ذلك بعد إعلان وفاة الفنانة العُمانية عن عمر 64 عاما بسبب سكته قلبية وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

ونشرت الوكالة العمانية صورة للفنانة الراحلة بتعليق قالت فيه: "وفاة الفنانة العُمانية شمعة محمد إثر سكتة قلبية عن عمر يناهز الـ 64 عامًا، وشاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية منها العاصوف وغربة مشاعر وعذاري ودرايش".

وتفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على خبر وفاة الفنانة على وسم حمل اسمها، حيث تداولوا صورا ومقاطع فيديو من الأعمال الفنية التي شاركت بها.

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