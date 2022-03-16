الفنانة شمعة محمد تتصدر غوغل السعودية بعد إعلان وفاتها بسبب سكته قلبية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تصدر اسم الفنانة العُمانية، شمعة محمد، أبرز المواضيع التي يتم البحث عنها على محرك البحث غوغل في المملكة العربية السعودية، صباح الأربعاء.

وفاة الفنانة العُمانية #شمعة_محمد إثر سكتة قلبية عن عمر يناهز الـ 64 عامًا ، وشاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية منها العاصوف وغربة مشاعر وعذاري ودرايش. #العمانية https://t.co/rxg2tF69vZ

جاء ذلك بعد إعلان وفاة الفنانة العُمانية عن عمر 64 عاما بسبب سكته قلبية وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

برحيلها تنطفئ شمعة مضيئة من الحب والايجابية والسعادة. اللهم إرحم #شمعة_محمد بواسع رحمتك وأسكنها فسيح جناتك وألهِم أُهلها وأُسرتها وأحبابها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون https://t.co/Vv6kh8tmXe

ونشرت الوكالة العمانية صورة للفنانة الراحلة بتعليق قالت فيه: "وفاة الفنانة العُمانية شمعة محمد إثر سكتة قلبية عن عمر يناهز الـ 64 عامًا، وشاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية منها العاصوف وغربة مشاعر وعذاري ودرايش".

فقدت الساحة الفنية العمانية والخليجية اليوم مبدعه من مبدعات عمان القديرات الفنانه #شمعة_محمد التي أشعلت شموع العطاء الفني وطنياً وخليجياً طوال مسيرتها المميزة نسأل الله ان يتوفاها بعظيم كرمه وغفرانه وان يسكنها اللهم فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون https://t.co/hmrOwDnCUr https://t.co/pM7hjCABlN

وتفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على خبر وفاة الفنانة على وسم حمل اسمها، حيث تداولوا صورا ومقاطع فيديو من الأعمال الفنية التي شاركت بها.