زلزال بقوة 5.9 درجة يهز جنوب إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رصدت عدة مراكز علمية وقوع زلزال بقوة تصل إلى نحو 6 درجات - ريختر جنوب إيران، الخميس.

وأعلن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أن الزلزال كان بقوة 6 درجات – ريختر وضرب ضواحي بلدة كوخرد بمحافظة هرمزكان جنوب البلاد، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف: "الزلزال وقع عند التقاء خطي العرض 26.89 والطول 54.65 درجة وفي عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض".

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، لم يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار جراء الزلزال.

وقال المركز الأوروبي لرصد الزلازل، على موقعه الإلكتروني، إن الزلزال كان بقوة 5.9 درجة – ريختر ووقع في جنوب إيران على عمق 10 كيلو مترات.

وأعلن المركز الأمريكي لرصد الزلازل أن الزلزال كان بقوة 5.8 درجة – ريختر على مسافة 57 كم شمال غرب بندر لنجة في إيران.

وذكر المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر حسابه على تويتر: "سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد زلزالا بقوة 5.0 درجة – ريختر في جنوب إيران الساعة 03:15، الموافق 17 مارس/ آذار حسب التوقيت المحلي لدولة الامارات".