دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نفى معارض مصري يدعى ياسر العمدة، الخميس، أن تكون الحكومة التركية طلبت منه مغادرة البلاد بسبب انتقاده المستمر للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وكتب العمدة عبر صفحته الموثقة على موقع فيسبوك: "أنا لا إخواني ولا تركيا طردتني"، وأضاف قائلا: "انا مصرى مستقل معارض لحكم العسكر والاخوان"، حسب قوله.

وتابع المعارض الذي يصف نفسه بالشاعر قائلا: "تركيا لم تطردنى لان حكومتها لا تستطيع طرد مواطن تركي"، وأضاف: "انا اللى اخترت اسافر علشان اكمل رسالتى وارفع الحرج عن تركيا"، حسب قوله.

وكان قد قال المعارض المصري ورئيس قناة الشرق، أيمن نورفي مداخلتين مع قناة "الجزيرة مباشر" وقناة "مكملين" المعارضة لمصر التي تتخذ من تركيا مقرا لها أيضا، في مارس/أذار من عام 2021 إنه جرى لقاء تم بين مسؤولين أتراك وممثلين عن المعارضة المصرية في تركيا نوقشت فيه التطورات الأخيرة في العلاقات بين مصر وتركيا، بالإضافة إلى أداء القنوات المصرية التي تعمل في تركيا.

بالمقابل رحبت القاهرة بالخطوات التي اتخذتها السلطات التركية في ذلك الحين ضد القنوات المعارضة المثرية على أراضيها في سبيل التقارب مع مصر.