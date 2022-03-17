كلمات خالد الفيصل لوزير التسامح الإماراتي تثير تفاعلا على تويتر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا، بعد أن تضمن كلمات قالها الأمير خالد الفيصل لوزير التسامح الإماراتي، الشيخ نهيان بن مبارك، حول "المصير الواحد" بين بلديهما.

ويظهر الأمير خالد الفيصل أثناء مصافحته للشيخ نهيان بن مبارك وهو يقول له: "ترانا نحن وياكم واحد... بيتنا واحد... ومكاننا واحد... ومصيرنا واحد" حسب قوله.

وأجاب الشيخ نهيان بن مبارك قائلا: "بركاتكم الله يطول عمرك نحن وأنتم واحد وأهل"، قبل أن يصافحه ويغادر.

الأمير #خالد_الفيصل لدى استقباله الشيخ #نهيان_بن_مبارك أثناء تقديمه واجب العزاء: ترانا وياكم واحد وبيتنا واحد ومكاننا واحد ومصيرنا واحد . 🇦🇪 🇸🇦 https://t.co/T4EiB2rwQq

ونقلت بعض الصفحات المهتمة بأخبار العائلة المالكة بالسعودية أن هذه المصافحة جاءت خلال تقديم وزير التسامح الإماراتي العزاء بوفاة الأميرة نورة الفيصل شقيقة الأمير خالد الفيصل، التي وافتها المنية قبل أيام قليلة.