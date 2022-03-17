كلمات خالد الفيصل لوزير التسامح الإماراتي تثير تفاعلا على تويتر

الشرق الأوسط
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كلمات خالد الفيصل لوزير التسامح الإماراتي تثير تفاعلا على تويتر
Credit: Francois Nel / Staff

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا، بعد أن تضمن كلمات قالها الأمير خالد الفيصل لوزير التسامح الإماراتي، الشيخ نهيان بن مبارك، حول "المصير الواحد" بين بلديهما.

ويظهر الأمير خالد الفيصل أثناء مصافحته للشيخ نهيان بن مبارك وهو يقول له: "ترانا نحن وياكم واحد... بيتنا واحد... ومكاننا واحد... ومصيرنا واحد" حسب قوله.

وأجاب الشيخ نهيان بن مبارك قائلا: "بركاتكم الله يطول عمرك نحن وأنتم واحد وأهل"، قبل أن يصافحه ويغادر.

ونقلت بعض الصفحات المهتمة بأخبار العائلة المالكة بالسعودية أن هذه المصافحة جاءت خلال تقديم وزير التسامح الإماراتي العزاء بوفاة الأميرة نورة الفيصل شقيقة الأمير خالد الفيصل، التي وافتها المنية قبل أيام قليلة.

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