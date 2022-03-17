تفاعل على "الضحكة" باستقبال وزير خارجية روسيا لعبدالله بن زايد

الشرق الأوسط
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تفاعل على "الضحكة" باستقبال وزير خارجية روسيا لعبدالله بن زايد
Credit: EVGENIA NOVOZHENINA / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار استقبال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لنظيره الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، الخميس، تفاعلا على موقع تويتر، إذ اعتبر بعض المغردين أن في "الضحكة" التي ظهرت على وجه لافروف رسائل سياسية.

وانتشرت صور لاستقبال لافروف للشيخ عبدالله بن زايد إذ بدت الضحكة واضحة على وجهيهما خلال الاستقبال ما أثار ردود فعل واسعة.

وقال أحد المغردين: "فعلا ملامح الاستقبال تفرق بالامس القريب يقف متصلب واضعا يده بجيبه واليوم البسمه تعلو الوجوه"، في مقارنة مع استقبال وزير خارجية روسيا لنظيره القطري قبل أيام.

من جانبه، كتب مغرد آخر: "قائد الدبلوماسية الروسية لمخضرم لافروف وتركيزه غير المعهود بالكاميرا اثناء لقاءه وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد في موسكو هي رسائل حرب نارية يوجهها إلى خصومه يشير فيها الى انحياز قوة اقتصاد العالم للقوة العسكرية التي لم تخون صديقا او تغدر ابدا"، على حد تعبيره.

وكان قد استقبل لافروف الشيخ عبدالله بن زايد في موسكو بحفاوة الخميس، وامتدح موقف الإمارات "المتوازن" تجاه الأزمة الأوكرانية.

وندد وزير الخارجية الروسي بالهجمات الحوثية على المنشآت المدنية في السعودية والإمارات.

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