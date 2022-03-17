تفاعل على "الضحكة" باستقبال وزير خارجية روسيا لعبدالله بن زايد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار استقبال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لنظيره الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، الخميس، تفاعلا على موقع تويتر، إذ اعتبر بعض المغردين أن في "الضحكة" التي ظهرت على وجه لافروف رسائل سياسية.

وانتشرت صور لاستقبال لافروف للشيخ عبدالله بن زايد إذ بدت الضحكة واضحة على وجهيهما خلال الاستقبال ما أثار ردود فعل واسعة.

وقال أحد المغردين: "فعلا ملامح الاستقبال تفرق بالامس القريب يقف متصلب واضعا يده بجيبه واليوم البسمه تعلو الوجوه"، في مقارنة مع استقبال وزير خارجية روسيا لنظيره القطري قبل أيام.

#هنغرد_في_عشق_مصر فعلا ملامح الاستقبال تفرق بالامس القريب يقف متصلب واضعا يده بجيبه واليوم البسمه تعلوا الوجوه . https://t.co/C9BXvAW9rQ

من جانبه، كتب مغرد آخر: "قائد الدبلوماسية الروسية لمخضرم لافروف وتركيزه غير المعهود بالكاميرا اثناء لقاءه وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد في موسكو هي رسائل حرب نارية يوجهها إلى خصومه يشير فيها الى انحياز قوة اقتصاد العالم للقوة العسكرية التي لم تخون صديقا او تغدر ابدا"، على حد تعبيره.

قائد الدبلوماسية #الروسية المخضرم لافروف وتركيزه غير المعهود بالكاميرا اثناء لقاءه وزير خارجية #الامارات #عبدالله_بن_زايد في #موسكو هي رسائل حرب نارية يوجهها إلى خصومه يشير فيها الى انحياز قوة اقتصاد العالم للقوة العسكرية التي لم تخون صديقا او تغدر ابدا #الحرب_الروسية_الاوكرانية https://t.co/qaXnIgWEoi

وكان قد استقبل لافروف الشيخ عبدالله بن زايد في موسكو بحفاوة الخميس، وامتدح موقف الإمارات "المتوازن" تجاه الأزمة الأوكرانية.

وندد وزير الخارجية الروسي بالهجمات الحوثية على المنشآت المدنية في السعودية والإمارات.