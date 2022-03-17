بريطانيا توضح ما اتفق عليه محمد بن سلمان وبوريس جونسون بزيارة الأخير للسعودية

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت رئاسة الوزراء البريطانية، فجر الخميس بتوقيت مكة، تغريدة عقبت فيها على الاتفاقات بين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء بوريس جونسون الذي زار المملكة والإمارات.

وقال مكتب جونسون بتغريدته: "رئيس الوزراء (بوريس جونسون) التقى ولي عهد المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان.. واتفقا على التعاون للحفاظ على الاستقرار في سوق الطاقة ومواصلة الانتقال إلى التكنولوجيا النظيفة، كما التزموا بتعزيز التعاون في مجال الدفاع والتجارة".

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية قد نشرت بيانا قالت فيه أنه "جرى خلال جلسة المباحثات بحث علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وفرص تطويرها، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها، بما فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا".

وأضافت الوكالة أن "مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي البريطاني شهد توقيع مذكرة التفاهم بشأن تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وقعها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ودولة رئيس الوزراء البريطاني السيد بوريس جونسون".

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