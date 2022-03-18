زوجة رائف بدوي تنشر صورة جديدة: الآن يمكنني أن أستريح قليلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشرت زوجة المدون السعودي المفرج عنه مؤخرا، رائف بدوي، صورة أكدت فيها أن بإمكانها الآن أن تستريح بعد 10 سنوات من الكفاح من أجل الإفراج عن زوجها.

وكتبت إنصاف حيدر في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "بعد أن قضيت 10 سنوات من المعاناة والكفاح الصعب يمكنني أن أستريح الآن قليلا"، حسب قولها.

Après avoir passé plus de 10 ans de souffrance et de dure combat je peux me reposer un peux maintenant .💪🙏 #RaifIsFree https://t.co/EGx2ycb9qx

وكان قد أُعلن عن الإفراج عن بدوي قبل أسبوع تقريبا بعد 10 سنوات من اعتقاله في السعودية.

وسُجن بدوي عام 2012 بتهم تتعلق بـ"الإساءة للإسلام" عبر موقعه الذي كان يكتب مدوناته عبره في حين أكدت زوجته أن مطالباته حينها أصبحت حقيقة على أرض الواقع اليوم.