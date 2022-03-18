زوجة رائف بدوي تنشر صورة جديدة: الآن يمكنني أن أستريح قليلا

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشرت زوجة المدون السعودي المفرج عنه مؤخرا، رائف بدوي، صورة أكدت فيها أن بإمكانها الآن أن تستريح بعد 10 سنوات من الكفاح من أجل الإفراج عن زوجها.

وكتبت إنصاف حيدر في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "بعد أن قضيت 10 سنوات من المعاناة والكفاح الصعب يمكنني أن أستريح الآن قليلا"، حسب قولها.

وكان قد أُعلن عن الإفراج عن بدوي قبل أسبوع تقريبا بعد 10 سنوات من اعتقاله في السعودية.

وسُجن بدوي عام 2012 بتهم تتعلق بـ"الإساءة للإسلام" عبر موقعه الذي كان يكتب مدوناته عبره في حين أكدت زوجته أن مطالباته حينها أصبحت حقيقة على أرض الواقع اليوم.

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