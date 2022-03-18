السعودية.. خطبة الجمعة تتطرق لتنفيذ حكم الإعدام بحق 81 شخصا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أشادت خطبة الجمعة في السعودية بتنفيذ حكم الإعدام بحق 81 شخصا السبت الماضي، واعتبرت أن هذه الخطوة تجسد "حماية للدين وللمقدسات وللدار".

وجاء في نص خطبة الجمعة التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "بلادنا بفضل الله ومنته هي العزيزة بمقدساتها، الثرية بقيمها ورجالها، العالية بقدرها ومنجزاتها، الآمنة- بحفظ الله- ثم بيقظة ولاة أمرها وحزمهم، بساط الأمن فيها يستفز المرجفين، والقوة والتماسك بين ولاة الأمر والمواطنين يزعج الطامعين والحاقدين، والاعتماد على رب هذا البيت يرد عنا كيد الكائدين، بحفظ الله ثم حكمة القيادة تخيب ظنون المتربصين".

وأردف خطباء الجمعة قائلين: "يقال ذلك أيها المسلمون، حين أعلنت الدولة أعزها الله إقامة الحكم الشرعي على فئة فاسدة هاجموا بلادهم، وقتلوا أهليهم ورجالهم، وخفروا ذمة ولاة أمرهم وروعوا الآمنين وأرادوا فتح الأبواب لتمكين المتربصين"، وفقا لنص الخطبة.

وجاء أيضا في النص: "الناظر والمتأمل ليقدر- ولله الحمد- هذه الوقفة الشامخة الثابتة التي تقفها الأمة ضد أي تصرف مشين، أو عمل إجرامي، أو تشويش حاقد"، حسبما ذكر النص.

وأردف الخطباء في النص: "يريدون النيل من دورها العظيم في محيطها العربي، والإسلامي، والدولي، غير أن الدولة أعزها الله- ومن ورائها المواطنون الكرام، والمقيمون الأعزاء، تقف من هذه الأحداث مواقف حازمة، وتتعامل معها بمسؤولية حماية للدين، والمقدسات، والدار، والناس، في يقظة وكفاءة، وأداء حازم، وتعامل دقيق مما يسجل إنجازات أمنية، وقوة إدارية، وحكم صارم في كل الظروف الزمانية والمكانية فلله الحمد والمنة"، وفقا للنص المنشور.

وكان قد أثار قرار تنفيذ حكم الإعدام بحق 81 شخصا بتهم تتعلق بالإرهاب والارتباط بتنظيمي "داعش" و"القاعدة" ردود فعل سلبية من جانب المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة.

وكانت قد قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، إن تنفيذ حكم الإعدام بدون "محاكمة عادلة" قد يرقى لمستوى "جريمة حرب"، على حد تعبيرها في بيان تعليقا على تنفيذ حكم الإعدام.