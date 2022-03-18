السعودية.. آخر لحظات قبل وفاة ساز القحطاني ترويها صديقتها وسط ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة مشهور سناب شات المعروفة باسم ساز القحطاني بحادث سير بالعاصمة السعودية، الرياض، الأمر الذي أثار تفاعلا.

وروت صديقتها نجوى العبدالله بمداخلة على قناة روتانا خليجية ما حصل حيث قالت: "جت تقريبا الساعة 4 الفجر وكلمتني انها كانت تعبانة ومصدعة وراجعة البيت وزي كذا كانت في مطعم وعلى الصباح كذا جاني خبر الوفاة ما صدقت ولا.."

وعند سؤالها عن كيفية حصول الحادث بحسب معلوماتها، قالت العبدالله: "السرعة، كانت ماشية تقريبا 230 وصار الحادث.. نعم كانت تقود السيارة.. كانت ماشية 230 بدها ترجع البيت وتنام.."

وأضافت أن وفاتها تم في نفس وقت وقوع الحادث، لافتة إلى أن آخر مرة رأتها مان قبل أيام من وفاتها "وكانت صدمة بالنسبة لي لأنه لم يكن هناك أي شيء وكل شي كان تمام".

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