دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة مشهور سناب شات المعروفة باسم ساز القحطاني بحادث سير بالعاصمة السعودية، الرياض، الأمر الذي أثار تفاعلا.

وفاة #ساز_القحطاني.. صديقة الراحلة تكشف لياهلا تفاصيل الحادث الأليم الذي أودى بحياة مشهورة سناب شات، وآخر حديث دار بينهما #ساز_في_ذمة_الله #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية https://t.co/tGJ3kBL3iu

وروت صديقتها نجوى العبدالله بمداخلة على قناة روتانا خليجية ما حصل حيث قالت: "جت تقريبا الساعة 4 الفجر وكلمتني انها كانت تعبانة ومصدعة وراجعة البيت وزي كذا كانت في مطعم وعلى الصباح كذا جاني خبر الوفاة ما صدقت ولا.."

الله يغفر لها ويرحمها رسالة لبعض العقول 👇🏻 #وفاه_ساز_القحطاني https://t.co/3DODITjYDe

وعند سؤالها عن كيفية حصول الحادث بحسب معلوماتها، قالت العبدالله: "السرعة، كانت ماشية تقريبا 230 وصار الحادث.. نعم كانت تقود السيارة.. كانت ماشية 230 بدها ترجع البيت وتنام.."

الشماتة بالموتى - مهما كان حجم الاختلاف معهم - عمل دنيء لا يُقدم عليه إلا كائن وضيع نُزعت من قلبه الرحمة، وفقد أدنى درجات المروءة والأدب!… #وفاة_ساز_القحطاني

وأضافت أن وفاتها تم في نفس وقت وقوع الحادث، لافتة إلى أن آخر مرة رأتها مان قبل أيام من وفاتها "وكانت صدمة بالنسبة لي لأنه لم يكن هناك أي شيء وكل شي كان تمام".