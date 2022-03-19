دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استدعت الجزائر سفيرها في مدريد، اعتراضًا على "التحول في الموقف الإسباني إزاء الصحراء الغربية"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

ونقلت الوكالة عن بيان وزارة الخارجية الجزائرية أنها قررت استدعاء سفيرها بمدريد بشكل فوري من أجل التشاور، عقب تصريحات رسمية إسبانية اعتبرتها "تحولا مفاجئا" في موقفها من ملف الصحراء الغربية.

وقال البيان إن "السلطات الجزائرية التي اندهشت من التصريحات التي صدرت عن أعلى السلطات الاسبانية بخصوص ملف الصحراء الغربية وتفاجأت بهذا التحول المفاجئ لموقف القوة المديرة السابقة للصحراء الغربية".

ويوم الجمعة، وصفت الحكومة الإسبانية مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب بشأن قضية الصحراء الغربية بأنها "أكثر جدية وواقعية" لحل النزاع مع جبهة البوليساريو.

وكانت إسبانيا تسيطر على الصحراء الغربية حتى سبعينات القرن الماضي.

وتدعم الجزائر البوليساريو في مطالبها بالاستقلال بالصحراء الغربية منذ خروج إسبانيا منها. بينما يتمسك المغرب بالمنطقة باعتبارها امتداد لأراضيه.