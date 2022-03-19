سانا تنشر فيديو استقبال بشار الأسد في الإمارات وسط تفاعل

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور من زيارة الرئيس السوري، بشار الأسد إلى الإمارات والتي تعتبر الأولى له إلى دولة عربية منذ العام 2011.

ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" مقطع فيديو من استقبال الأسد ولقائه بالشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

#محمد_بن_زايد يستقبل الرئيس #بشار_الأسد والتي تأتي في إطار الحرص المشترك على مواصلة التشاور والتنسيق الأخوي بين البلدين حول مختلف القضايا .. معرباً سموه عن تمنياته أن تكون هذه الزيارة فاتحة خير وسلام واستقرار لسوريا الشقيقة والمنطقة جمعاء. #فيديو_وام https://t.co/d9SSBJ1jxr https://t.co/pqrhzgdGac

وجرى اللقاء في قصر الشاطئ، وأعرب ولي عهد أبوظبي عن أمنياته بأن تكون "هذه الزيارة فاتحة خير وسلام واستقرار لسوريا الشقيقة والمنطقة جمعاء"، حسب قوله.

🚨 صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد يستقبل الرئيس #بشار_الأسد والتي تأتي في إطار الحرص المشترك على مواصلة التشاور والتنسيق الأخوي بين البلدين حول مختلف القضايا معرباً سموه عن تمنياته أن تكون هذه الزيارة فاتحة خير وسلام واستقرار لسوريا الشقيقة والمنطقة جمعاء https://t.co/WNILNbqBlz

وأكد محمد بن زايد أن سوريا "تعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي وأن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون معها بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو الاستقرار والتنمية"، وفقا لوام.

الشيخ محمد بن راشد يستقبل بشار الأسد في دبي ويقول أن الإمارات حريصة على اكتشاف مسارات جديدة للتعاون البناء مع سوريا https://t.co/Wqududtpzv

واستقبل رئيس مجلس الوزراء الإماراتي نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الرئيس السوري في دبي.

فيديو: محمد بن راشد يستقبل الرئيس السوري بشار الأسد في #دبي، وذلك في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين. #الإمارات https://t.co/hl3it56OSs

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي صورا من استقبال الشيخ محمد بن راشد للأسد بحضور عدد من المسؤولين الإماراتيين والسوريين.