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نشر الأحد ، 20 مارس / آذار 2022

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن تحالف "دعم الشرعية" الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، فجر الأحد، عن اعتراض طائرات مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي واستهدفت عددا من المواقع في المملكة.

فيديو | التحالف: هجوم عدائي استهدف محطة تحلية المياه بالشقيق ومنشأة أرامكو بجازان #الإخبارية https://t.co/3fe9hJTTZY

نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية وقناة الإخبارية الحكومية في المملكة صورا مقاطع فيديو لآثار محاولة الاستهداف.

#عاجل مقاطع فيديو وصور لبعض الأضرار المادية جراء المحاولة العدائية من قبل المليشيا الحوثية لاستهداف محطة الغاز بخميس مشيط. #واس_عام https://t.co/YlUrZ76GGf

وأعلن التحالف عن احباط "هجوم عدائي للمليشيا على معمل الغاز المسال بمحطة أرامكو بينبع.. اعتراض وتدمير ٣ طائرات مسيرة أطلقت لاستهداف منشآت اقتصادية.."

#عاجل مقاطع فيديو وصور لبعض الأضرار المادية جراء المحاولة العدائية من قبل المليشيا الحوثية لاستهداف محطة الغاز بخميس مشيط. #واس_عام https://t.co/4nwx8k0kbG

وكان التحالف قبلها بساعات قد أعلن اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية، وكذلك عن هجمات استهدفت محطة تحلية المياه بالشقيق ومنشأة أرامكو بجازان ومحطة كهرباء ظهران الجنوب.

#عاجل آثار الهجمات العدائية لاستهداف المنشآت الاقتصادية والأعيان المدنية. #واس_عام https://t.co/r7i7H2iP8s

وبحسب قناة "الإخبارية" السعودية، قال التحالف إن "التصعيد الحوثي باستهداف المنشآت المدنية والاقتصادية بمثابة الرد على الدعوة الخليجية، والرفض لجهود ومبادرات السلام".

وأعلن التحالف عن وقوع "أضرار مادية لمركبات مدنية ومنازل سكنية جراء الهجمات العدائية، ولا خسائر بالأرواح"، وأكد: "نتابع انطلاق هجمات عدائية عابرة للحدود من مطار صنعاء الدولي"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".