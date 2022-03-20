واشنطن تدين الهجمات الحوثية على السعودية

(CNN)-- أدان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الأحد، الهجمات التي شنها الحوثيون، في وقت سابق من يوم الأحد، على منشآت مدنية واقتصادية في السعودية.

وقال سوليفان، في بيان: "استهدفت هذه الهجمات منشآت معالجة المياه وكذلك البنية التحتية للنفط والغاز الطبيعي".

وأضاف: "شن الحوثيون هذه الهجمات الإرهابية بدعم من إيران التي تزودهم بمكونات الصواريخ والطائرات بدون طيار والتدريب والخبرة، في انتهاك لأمن الأمم المتحدة".

ولفت إلى أن "قرارات مجلس الأمن تحظر تصدير الأسلحة إلى اليمن".

وأضاف: "حان الوقت لإنهاء هذه الحرب، لكن هذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا وافق الحوثيون على التعاون مع الأمم المتحدة ومبعوثها الذي يعمل على عملية تدريجية لتهدئة الصراع".

وأكد أن "الولايات المتحدة تقف بشكل كامل وراء هذه الجهود، وسنواصل تقديم الدعم الكامل لشركائنا في الدفاع عن أراضيهم ضد هجمات الحوثيين ".