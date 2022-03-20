بعضها قد يأتي من دول عربية.. ضغوط على بايدن لنقل أسلحة سوفيتية إلى أوكرانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع تقريرا لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، تناول فيها موقف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بمقال رأي بعنوان "كيف خسر بايدن السعودية".

🔴 صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية : بسبب مواقف الإدارة الأمريكية الحالية .. فقد رفض ولي العهد الأمير محمد بن سلمان طلبات الرئيس الأمريكي بايدن بضخ المزيد من النفط .. ورفض الرد على مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكي . https://t.co/zj7LjbMCZk

وقالت الصحيفة في تقريرها: "كان مقتل خاشقجي شائنًا ومحنة اليمن يائسة، لكن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتخذ خطوات أخرى نحو التحرير الداخلي، وأكثر من ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى كل صديق يمكنها الاحتفاظ به في جزء صعب من العالم.."

⭕️👆: "وول ستريت جورنال": #الولايات_المتحدة تدفع الثمن في أزمة #أوكرانيا، وقد خسرت السعوديين، وبسبب مواقف الإدارة الأميركية الحالية، فقد رفض ولي العهد الأمير محمد بن سلمان طلبات الرئيس الأمريكي بايدن لضخ المزيد من النفط بالأسواق، ورفض الرد على مكالمة هاتفية منه. /3-3

وتابعت الصحيفة: "السعوديون يعيدون حساب مصالحهم الآن لأنهم يخشون أنهم لا يستطيعون الاعتماد على الولايات المتحدة، ووسط عداء إدارة بايدن والانسحاب المرعب من أفغانستان، رفض ولي العهد طلبات السيد بايدن بضخ المزيد من النفط، وورد أنه رفض حتى تلقي مكالمة هاتفية من الرئيس".

وول ستريت جورنال 🇺🇸 : اقتراب #السعودية 🇸🇦 من قبول #اليوان 🇨🇳 الصيني كعملة لشراء شحنات #النفط المتجهة إلى #الصين 🇨🇳 تعدُ هذه ضريبة إضافية ومن المحتمل أن تكون خطيرة جراء التعامل الفاشل لإدارة #بايدن 🇺🇸 مع حليف مهم استراتيجيًا. https://t.co/LOkptoJquX

وأضافت: "في هذا العصر الجديد من المنافسة بين القوى العظمى، لا تستطيع الولايات المتحدة تحمل نفور الحلفاء الذين يمكن أن يساعدوا في ردع المعتدين الاستبداديين المصممين على الإضرار بمصالح الولايات المتحدة وقيمها، تدفع الولايات المتحدة الثمن في أزمة أوكرانيا لخسارتها السعوديين".